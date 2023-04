Le philosophe Ronald De Soussa en conférence au Cégep Beauce-Appalaches

Le philosophe émérite Ronald De Soussa présentera la conférence Le langage et l'intervention des valeur, jeudi 20 avril à 18 h, dans la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Ronald De Soussa est un philosophe de renommée internationale qui est notamment reconnu pour ses travaux sur la philosophie de l'esprit et surtout les émotions. Il interviendra pour discuter du langage et des valeurs: « Thomas Hobbes s'était demandé pourquoi les fourmis semblent plus adeptes à la coopération que les humains. Sa réponse : c'est que les fourmis ne parlent pas. Je me propose de développer ici cette idée », a-t-il expliqué.

« Cette conférence permettra d'illustrer de manière concrète que la philosophie est un domaine vivant et qu'elle ne se limite pas à des manuels de cours », selon Étienne Groleau, enseignant de philosophie.

Les billets sont disponibles sur le site internet du Cégep-Appalaches.