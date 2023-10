Début des travaux de la nouvelle salle d'entraînement

C’est cette semaine que s’amorcent les travaux de construction de la future salle d’entrainement de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

Le conseil d'administration de l'établissement a confié le mandat à Construction JL Groleau de Saint-Georges.

En décembre 2021, la Fondation de l’École Jésus-Marie de Beauceville a lancé une levée de fonds majeure, qui est toujours en cours, afin de recueillir 1 800 000 $ pour la concrétisation du projet.

« Cette future salle d’entrainement moderne sera indubitablement une valeur ajoutée au cheminement scolaire des élèves fréquentant l’institution. De ce fait, le développement et le respect des programmes ÉTUDES-SPORTS de l’École Jésus-Marie ainsi que la compétence demandant à évaluer les modes de vie sains et actifs des élèves dans les classes d’éducation physique pourront être assurés à l’aide de cette nouvelle infrastructure sportive. Accueillante et de dernière génération, cette installation offrira aux élèves l’opportunité d’ajouter de bonnes habitudes à leur mode de vie en plus de les améliorer », a indiqué la directrice générale de l'école, Nathalie Fortier, par voie de communiqué de presse.

Notons que cette année marque le 50e anniversaire de l’École Jésus-Marie de Beauceville.