Les députés Poulin et Provençal rappellent leur soutien donné au Cégep Beauce-Appalaches

Les députés de Beauce à l'Assemblée nationale du Québec ont défendu les actions de leur gouvernement, de plafonner les dépenses de projets d'aménagements et d'équipements du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), en rappelant comment ils ont appuyé cet établissement par le passé.

«Soyons clair: depuis 2018, les investissements de notre gouvernement envers le Cégep Beauce-Appalaches ont atteint des records inégalés », a écrit l'élu de Beauce-Sud, Samuel Poulin, dans une message courriel à EnBeauce.com.

Rappelons que lundi, en conférence de presse, la directrice générale du CBA, Caroline Bouchard, a dénoncé le plafonnement des dépenses imposé par la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, à son établissement, et aux 47 autres du Québec. Elle a qualifié cette décision d'«ingérence dans notre processus décisionnel.»

Ainsi, le budget d’investissement de 8,3 millions de dollars pour l’année 2024-2025, adopté par le conseil d'administration en juin dernier, ne pourra finalement pas dépasser 2,3 M$, en raison des nouvelles directives gouvernementales.

«Notre gouvernement et moi avons toujours été partenaires du Cégep Beauce-Appalaches, a renchéri de son côté le député Luc Provençal dans une communication courriel. Dans Beauce-Nord, nous avons notamment permis la construction du superbe bâtiment du campus Sainte-Marie et l’implantation du programme Techniques de santé animale depuis longtemps réclamé dans la région.» Il rappelle aussi la mise en place de distribution de bourses dans plusieurs programmes du CBA et le fait que le financement de la clientèle a été consenti par le gouvernement du Québec «en accéléré.»

Par ailleurs, Samuel Poulin, qui signale que l'attribution et l'ouverture du tout premier programme de Techniques policières en Beauce « expose bien notre engagement », estime que dans l'objectif d'une saine gestion des finances publiques et à la suite des investissements massifs dans la profession enseignante, «tout le monde doit faire un effort», ce qui inclut les établissements collégiaux.

Tout comme son collègue Provençal, le député de Beauce-Sud ne croit pas que la mission éducative du cégep régional soit compromise par la décision de la ministre Déry. «Nous demeurons engagés envers la réussite de nos étudiants», a conclu Samuel Poulin.

Si ce dernier a confirmé avoir rencontré la direction du CBA lundi, et être en contact «sur une base très régulière», les canaux de discussion n'ont pas été branchés avec Beauce-Nord dans ce dossier. «Je signale en terminant que je n’ai eu aucune communication de la part de la direction générale du CBA », a déploré Luc Provençal.