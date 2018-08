François Legault a présenté à Scott son candidat dans Beauce-Nord

Voir la galerie de photos

Cet avant-midi, François Legault était de passage à Scott pour présenter celui qui portera les couleurs de la Coalition Avenir Québec à l’élection du 1er octobre dans Beauce-Nord. C’est Luc Provençal, l’actuel maire de Beauceville, qui sera le candidat de la CAQ.

C’est un peu après 11h que François Legault est entré sous une pluie d’applaudissements dans la salle de conférence de la Terrasse de la Cache à Maxime. Le chef de la CAQ était aussi accompagné du Georgien Samuel Poulin, le jeune candidat de la CAQ dans Beauce-Sud.

Comme le veut la tradition, François Legault a d’abord vanté les mérites de son candidat, Luc Provençal, avant de lui céder sa parole. Il en a aussi profité pour remercier l’actuel député de Beauce-Nord, André Spénard, pour le travail qu’il a accompli dans les dernières années. André Spénard quitte la vie politique, après deux mandats, pour passer plus de temps avec ses proches.

« Le parti des régions, de l’économie et de l’éducation »

Luc Provençal a affirmé à la blague que la dernière fois qu’il avait été aussi stressé, c’était à son mariage. M. Provençal réside à Beauceville depuis 63 ans, ville dont il est le maire depuis 2009. Il a affirmé que l’une de ses principales missions serait de soutenir les entreprises de la Beauce face à la concurrence des États-Unis. Luc Provençal dit avoir rejoint la CAQ parce qu'elle est « le parti des régions, de l’économie et de l’éducation » et qu'elle est « sensible à la réalité des familles ».

Questionné par EnBeauce.com concernant la pénurie de main d’œuvre dans la région, M. Provençal n’a pas été en mesure de fournir de plan de redressement de la situation. Précisons que M. Provençal prévoit quitter ses fonctions de maire de Beauceville s’il est élu à l’Assemblée nationale du Québec, comme la loi l'exige.

Le plan de Legault

François Legault a affirmé qu’il croyait que les gens de Chaudière-Appalaches payaient trop de taxes scolaires par rapport aux gens des autres régions du Québec. Il vise donc, en quelque sorte, à uniformiser les taxes scolaires au Québec.

Legault a aussi souligné qu’il souhaitait que les petites entreprises de la région deviennent des moyennes entreprises dans les prochaines années. Ce qui améliorerait nettement l’économie beauceronne, selon lui.

Répondant également aux questions d’EnBeauce.com à ce sujet, François Legault a affirmé que les positions de la CAQ sur l’identité et l’immigration n’avaient pas changé. Legault prône toujours l’interdiction du port de signes religieux pour les personnes en position d’autorité (enseignants, juges et policiers). Une position qui correspond à celle du rapport Bouchard-Taylor. Une position qui ne va toutefois pas encore assez loin pour de nombreux chroniqueurs au Québec.

M. Legault souhaite aussi accueillir 10 000 immigrants de moins par année au Québec. Un gouvernement de la CAQ accueillerait donc, en théorie 40 000 immigrants au total par année, alors que le nombre est actuellement fixé à 50 000. Une proposition qui vaudra probablement des critiques à la CAQ de la part de la gauche radicale et des libéraux durant la prochaine campagne.