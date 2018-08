Carlos Leitão : « le PLQ est encore le parti de l’économie »

Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, était de passage hier à St-Georges pour défendre son bilan et soutenir Paul Busque, l’actuel député et candidat pour le PLQ dans Beauce-Sud. Nous l'avons interviewé sur la terrasse de l’hôtel Georgesville.

M. Leitão a d’abord affirmé qu’il était très important pour lui de venir soutenir Paul Busque. Après l’entrevue, le Ministre des Finances se rendait directement à l’investiture du candidat de Beauce-Sud à la sucrerie Busque.

Nous avons ensuite évoqué le fait que l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a critiqué sa formation politique. En début de semaine, M. Charest a affirmé que le premier ministre Couillard avait improvisé dans le dossier du député Ouimet et que le choix de slogan du PLQ laissait entrevoir l’abandon de sa principale vocation : l’économie.

L’arrivée de Taillefer, une bonne chose pour le ministre des Finances

Questionné à ce sujet par EnBeauce.com, Carlos Leitão a affirmé que le PLQ n’avait aucunement négligé le thème de l’économie dans les dernières années. Il ne croit pas non plus que l’arrivée d’Alexandre Taillefer comme président de la campagne du PLQ entretient le cynisme de la population, contrairement à François Legault.

Lors d’une entrevue accordée à notre journal le 8 août dernier à l’usine Métal Duquet, le chef de la CAQ avait affirmé que l’arrivée de Taillefer envoyait un message négatif à la population.

De fait, plusieurs croient qu’Alexandre Taillefer profite de sa position privilégiée afin d’obtenir d’importantes subventions gouvernementales pour ses entreprises. Une vision que ne partage pas le ministre des Finances du Québec. Récemment, la CAQ demandait d’ailleurs de dévoiler les prêts et subventions obtenus de la part du gouvernement du Québec pour ses entreprises.

Un slogan toujours économique

Cela dit, contrairement à Jean Charest, Carlos Leitão croit que le slogan choisi par le PLQ a un net accent économique. Ce slogan, qui est « Pour faciliter la vie des Québécois », sous-entendrait que l’amélioration de la qualité de vie de la population passe nécessairement par l’économie. Un point de vue dur à contester dans le quotidien même des Québécois.

Mais si le PLQ est le parti de l’économie, c’est également une formation politique qui aurait conservé une certaine conscience sociale :

« Le Parti libéral a toujours été le parti qui a pour objectif le développement économique du Québec. Nous avons toujours bien réussi cela. Et en même temps, nous sommes aussi un parti qui a une conscience sociale importante, ne serait-ce qu’avec la création du crédit d’impôt pour la solidarité, une mesure innovatrice en termes de soutien aux plus démunis. C’est le Parti libéral qui l’a mis en place il y a 10 ans, et déjà à l’époque, c’était poser la base d’un revenu minimum garanti. »

- Le ministre des Finances, Carlos Leitão