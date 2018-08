Québec solidaire prône encore la gratuité scolaire

Si Québec solidaire parvenait à prendre le pouvoir, il instaurerait la gratuité scolaire du CPE au doctorat sur une période de cinq ans. C'est du moins ce que prétendent les chefs de cette formation de gauche, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois.

De passage la semaine dernière en Estrie à l’occasion du lancement de la campagne régionale des candidates et candidats solidaires, Mme Massé et M. Nadeau-Dubois ont profité de l'occasion pour annoncer la fin des des rentrées dispendieuses pour les familles québécoises.

« Offrir des lunchs à 5$ ou des chèques de 100 $, c'est tourner autour du pot. Il faut s'attaquer aux tarifs. Avec la gratuité scolaire, les parents vont faire chaque année des économies moyennes de 1 850 à 5 070 $ par enfant gardé en CPE et 560 $ par enfant au primaire et au secondaire. On va se le dire: ça fait une différence énorme dans un budget familial », a soutenu Manon Massé.