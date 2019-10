Campagne de salissage : « je n’ai aucun lien avec cette histoire-là » affirme Lehoux

Après avoir été interpellé par Maxime Bernier, le candidat conservateur Richard Lehoux s’est exprimé sur l’affaire de salissage qui impliquerait son parti. Il affirme ne pas être au courant d’un quelconque contrat avec la firme Daisy Group pour discréditer le Parti populaire du Canada (PPC).

Richard Lehoux a tenu à rappeler que pendant ses 19 ans comme maire de Saint-Elzéar, ainsi que ses quatre ans comme président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), il a toujours veillé à être le plus honnête et le plus respectueux possible

« Pour ma part, je n’ai aucun lien avec cette histoire-là. Ce n’est pas le genre de politique que je fais. »

M. Lehoux n’a toutefois pas été en mesure d’affirmer hors de tout doute que les allégations du Globe and Mail sont fausses.

« Je ne sais pas à l’autre bout [au Parti conservateur] ce qu’ils font. Moi je suis dans le comté et je fais mon travail pour être sur le terrain et bien entendre les gens et bien les représenter. »

Le chef du Parti conservateur Andrew Scheer, quant à lui, n’a pas confirmé si oui ou non son parti était impliqué dans cette histoire.

Une affaire qui tombe à un moment « particulier »

Sur une autre lancée, M. Lehoux se questionne sur cette affaire qui éclate à moins de 48 heures du scrutin.

« On est à deux jours de la journée du vote. Ce genre de choses qui arrivent à brûle-pourpoint, à la dernière minute, je trouve ça très particulier. »

« Je laisse les Beaucerons tirer eux-mêmes les conclusions de toute cette histoire-là », renchérit-il.

Interrogé sur la part de responsabilités du Parti libéral dans cette affaire, M. Lehoux a préféré ne pas s’avancer.

Le candidat conservateur organisera une soirée électorale au Giovannina de Sainte-Marie le 21 octobre.