L'UMQ incite les partis politiques à promouvoir les intérêts de la relève

À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, la Commission des jeunes élus et élues de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) invite les formations politiques à inscrire les priorités de la relève au sein de leurs engagements électoraux en vue du 1er octobre prochain. Elle leur propose de s’inspirer des propositions contenues dans la plateforme municipale lancée par l’UMQ en mai dernier lors de ses assises annuelles à Gatineau.

« Des enjeux tels que le financement du transport collectif, la justice fiscale, l’accès aux infrastructures numériques, l’augmentation des emplois gouvernementaux en région et la formation et le développement de la main-d’œuvre sont au cœur des préoccupations de la jeunesse québécoise. Il est essentiel que les jeunes de toutes les régions participent activement aux débats électoraux dans leur communauté et exercent pleinement leur droit de vote lors du scrutin », a déclaré monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal de Québec et président de la Commission.

Rappelons que les chefs des principaux partis auront l’occasion de faire connaître leur vision et leurs engagements sur les priorités des gouvernements de proximité lors du Sommet municipal que tiendra l’UMQ le 14 septembre prochain, à Québec, et auquel sont conviés l’ensemble des jeunes élues et élus municipaux.

L’UMQ en action pour la jeunesse

Rappelons que l’UMQ est très active sur les enjeux liés à la jeunesse et à la relève municipale. Elle est notamment un partenaire de premier plan du Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJ) dans le déploiement du volet municipal de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Dans le cadre de ce partenariat, l’Union a lancé, en avril dernier, la page Facebook Prends ta place dans ta ville, afin de valoriser les initiatives jeunesse locales et municipales et favoriser l’implication citoyenne des jeunes de 15 à 35 ans.

L’UMQ est par ailleurs fière de soutenir les jeunes et de valoriser leur travail de plusieurs façons. À l’occasion de ses assises annuelles, l’Union remet, depuis 2012, le Prix Personnalité de la relève municipale. Cette prestigieuse distinction souligne le fruit du travail d’une élue ou d’un élu municipal de moins de 35 ans qui s’est démarqué dans sa communauté.

Par l’entremise du programme « Je travaille pour ma ville », elle offre également, en collaboration avec d’autres associations municipales, des bourses pour l’embauche de stagiaires dans le secteur municipal. Depuis 2012, 88 municipalités et MRC ont ainsi financé 111 projets de stage grâce à des bourses totalisant 333 000 $.

En collaboration avec la Fondation Simple Plan, l’UMQ a enfin mis en œuvre le Plan municipal d’emplois. Celui-ci a permis, depuis 2013, à plus de 350 jeunes sous la protection de la jeunesse de développer leur employabilité en bénéficiant d’emplois d’été ou de stages rémunérés dans plus d’une centaine de municipalités de partout au Québec.