Paul Busque parle d'éducation à Notre-Dame-des-Pins

En avant-midi, le député et candidat du PLQ dans Beauce-Sud, Paul Busque, a convié les médias à une conférence de presse à Notre-Dame-des-Pins. Il était accompagné de Stéphane Billette, candidat libéral dans Huntingdon et ministre délégué aux PME, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional.

Le but de l’exercice était surtout de communiquer les principales propositions du Parti libéral en matière d’éducation. Le PLQ a notamment annoncé que les services éducatifs pour les enfants de 4 ans deviendraient gratuits s’il parvenait à renouveler son mandat. Advenant la réélection du PLQ, une deuxième personne serait également ajoutée aux classes préscolaires et en première année du primaire pour accompagner les enfants.

Au programme : Notre-Dame-des-Pins

Plus tôt dans la matinée, les deux hommes ont visité l’école l’Éco-Pin de Notre-Dame-des-pins. Une école où de nombreuses rénovations ont été effectuées dernièrement.

M. Busque s’est dit très heureux des résultats. « Je peux vous confirmer qu’il y a des sourires dans cette école-là, et les enseignants sont très motivés à accueillir les prochains enfants », a affirmé M. Busque.

En janvier 2017, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, avait annoncé que 4,4 millions seraient octroyés par Québec pour agrandir cette école. Il y a quelques mois, 3 autres projets ont aussi été acceptés pour rafraîchir les locaux de l’établissement. Dans les faits, le montant total débloqué s’élève à 7,5 millions.

M. Busque a ensuite souligné qu’il avait fait dû faire des démarches pour que la municipalité de Notre-dame-Des-Pins puisse s'installer dans le nouveau complexe du 111, 30e rue. C’est dans une salle au deuxième étage du nouvel édifice que s’est tenu la conférence de presse.

En effet, M. Busque avait dû présenter un projet de loi privé à l’Assemblée nationale pour régler des questions administratives. Le 111 de la 30e rue symbolise la réussite entrepreneuriale de la région et le dynamisme démographique de Notre-Dame-des-Pins.

Sur la pénurie de main d’œuvre

Vers la fin de la rencontre, le sujet s’est déplacé vers le problème du manque de main-d’œuvre dans la région et l’immigration. Questionné par EnBeauce.com, le ministre Billette a affirmé que son parti et lui comptaient toujours sur l’immigration pour combler le besoin de main-d’œuvre. Un point de vue que ne partage pas le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault.

Toutefois, M. Billette a souligné qu’il fallait également miser sur la robotisation et la rentabilisation des ressources disponibles pour faire face à pénurie de main-d’œuvre. Un point de vue qui rejoint en partie celui d’experts pour qui le problème n’est pas seulement démographique.