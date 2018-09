Québec solidaire dit défendre la gestion de l'offre

Vendredi dernier, les chefs des quatre principaux partis politiques ont fait une courte trêve pour défendre la gestion de l'offre lors d'une conférence de presse. Comme ses homologues, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massée, a fait valoir l’engagement de son parti en faveur de ce système.

Alors que des négociations sont toujours en cours entre le Canada et les États-Unis au sujet du renouvellement de l’ALENA, Québec solidaire défend la gestion de l’offre. Un système que le président américain, Donald Trump, souhaiterait voir aboli au Canada.

Pour l'instant, la ministre des Affaires étrangères, Christian Freeland, n'a pas cédé sur cette question. Les négociations entre le Canada et les États-Unis reprendront lundi à Washington. L'histoire est à suivre.

En effet, le parti de gauche juge la gestion de l'offre essentielle au secteur agricole et alimentaire qui touche près de 100 000 emplois au Québec.