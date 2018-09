Êtes-vous inscrits sur la liste électorale ?

Élections Québec invite les électrices et les électeurs à vérifier que leur nom se trouve sur la carte d'information transmise par la poste. C'est là une façon simple de s'assurer d'être inscrite ou inscrit sur la liste électorale à l'adresse de son domicile, une condition obligatoire à remplir pour voter. Il est aussi possible de vérifier son inscription en ligne à www.elections.quebec/verifiez.

Votre nom n'est pas sur la carte d'information? Pour voter, vous devez vous inscrire sur la liste électorale ou modifier votre inscription au plus tard le 27 septembre.

« Il est important de vérifier son inscription sans plus tarder, puisqu'il ne sera pas possible de s'inscrire ou de faire son changement d'adresse le 1er octobre. Des électrices et des électeurs ont parfois la mauvaise surprise de ne pas pouvoir voter, parce qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale ou qu'ils ont oublié de faire leur changement d'adresse. »

- Pierre Reid, directeur général des élections.



Inscription et vote : faites d'une pierre deux coups!

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre, vous pouvez vous inscrire ou modifier votre inscription et voter au même endroit. Une belle occasion de faire d'une pierre deux coups! Si vous êtes à l'extérieur de votre circonscription à ces dates, vous pouvez le faire en vous présentant au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin de n'importe quelle circonscription du Québec.

Plusieurs étudiantes et étudiants peuvent eux aussi s'inscrire ou modifier leur inscription et voter par la même occasion, et ce, à même leur établissement d'enseignement! En effet, certains cégeps, centres de formation professionnelle et universités accueillent un bureau de vote les 21, 25, 26 et 27 septembre. Une belle solution, entre autres, pour celles et ceux qui étudient dans une autre circonscription que celle de leur domicile, puisqu'ils peuvent voter pour une personne candidate dans leur circonscription.

Inscription seulement

Du 10 au 27 septembre, votre demande d'inscription ou de modification peut être faite en personne, aux heures et lieux qui se trouvent sur la carte d'information transmise par la poste et sur le site www.elections.quebec.

Votre demande doit être accompagnée d'une ou de pièces justificatives qui, ensemble, indiquent votre nom, votre date de naissance et l'adresse de votre domicile. À titre d'exemples, pensons à un permis de conduire valide ou encore à un certificat de naissance jumelé à un compte d'électricité.

Autres options

Vous pouvez aussi vous inscrire ou modifier votre inscription par la poste, par courriel ou par télécopieur si votre formulaire rempli est reçu au plus tard le 17 septembre au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin de votre circonscription. Vous trouverez le formulaire Demande d'inscription ou de changement à la liste électorale sur le site www.elections.quebec.

Au plus tard le 17 septembre, une personne de votre famille, votre conjointe ou conjoint, ou encore une personne qui cohabite avec vous peut aussi faire une demande pour vous en présentant une copie de vos pièces justificatives. Si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer, vous pourrez également vous inscrire ou modifier votre inscription à domicile si vous en faites la demande au plus tard le 17 septembre.

Par ailleurs, du 10 au 19 septembre, des équipes se déplacent dans l'aire commune de certains établissements de santé et résidences privées pour personnes aînées pour inscrire ou modifier l'inscription des résidents. Si vous êtes incapables de vous déplacer dans l'aire commune, une équipe se déplacera à votre chambre ou à votre appartement si vous en faites la demande au plus tard le 17 septembre.

Quelques statistiques

Près de 4,2 millions de cartes d'information ont été expédiées dans tout le Québec. Sur une même carte est indiqué le nom de toutes les électrices et de tous les électeurs inscrits à une même adresse ou, le cas échéant, est précisé qu'aucune électrice et aucun électeur n'y est inscrit.

Lors des dernières élections générales (7 avril 2014), plus de 115 000 changements ont été apportés à la liste électorale, que ce soit pour inscrire ou radier une personne ou pour faire un changement d'adresse.

Avec la collaboration de Néomédia Vaudreuil-Soulanges.