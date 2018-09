Les solidaires veulent baisser le salaire des hauts dirigeants

Un gouvernement solidaire mettrait en place un salaire maximum pour les hauts dirigeants dont les entreprises reçoivent des fonds de l’État. Une mesure qui transformerait profondément la culture d'entreprise au Québec.

Les solidaires pensent que cette mesure mettrait un frein aux inégalités qu'ils jugent croissantes entre riches et pauvres. Les porte-parole du parti veulent aussi augmenter les taux d’imposition des grandes entreprises et d’instaurer un salaire minimum à 15 $ l’heure.

Dans les dernières années, le gouvernement libéral a octroyé des milliards $ en subventions et en aide à des multinationales comme Bombardier, qui ont ensuite augmenté la rémunération de leurs plus hauts dirigeants. Une réalité aisément vérifiable.

Après avoir reçu une aide de 1,3 milliards $ de l’État québécois en 2015, les dirigeants de Bombardier ont ainsi vu leur salaire bondir de 50% l’année suivante.

Subventions à Bombardier : l'exemple à ne pas suivre pour QS

Pour Québec solidaire, il est inacceptable que de l’argent des contribuables serve à fournir des bonis aux dirigeants des entreprises les plus riches du Québec.

Un gouvernement solidaire s’assurerait que les entreprises bénéficiant de fonds provenant de l’État respectent un ratio maximum de 1:30 entre leur plus haute et leur plus basse rémunération. Ce ratio maximum serait de 1:10 pour les entreprises du secteur public et parapublic. Avec cette mesure, Québec solidaire voudrait non seulement s’assurer que l’argent public soit mieux investi, mais aussi inciter les entrepreneurs à bonifier les salaires des petits employés.

Une augmentation du taux d’imposition des entreprises

Les grandes entreprises doivent aussi payer leur juste part à la collectivité par le biais de l’impôt. Québec solidaire ferait passer le taux d’imposition des entreprises de plus de 500 salariés de 11,7% à 14,5% dans un premier mandat, ce qui reste plus bas que le taux en vigueur au palier fédéral.

« Ça fait tellement longtemps que les politiciens des vieux partis n’ont pas touché à la colonne des revenus qu'on a perdu l'habitude de parler de paliers d'imposition, de lutte aux paradis fiscaux ou de redevances sur les ressources naturelles. Si on veut être à la hauteur de nos ambitions pour l'avenir, il faut faire croître les revenus de l'État. Oui, les grosses entreprises et le palier le plus riche des contribuables vont contribuer un peu plus. C'est la moindre des choses : c'est du rattrapage pour des années de laisser-aller libéral », a martelé Manon Massé.

Un salaire minimum à 15$ l’heure

Un gouvernement solidaire augmentera le salaire minimum à 15$ l’heure dès le 1er mai prochain, puis l’indexerait suivant le coût de la vie. Grâce à cette hausse, c’est près d’un million de travailleuses et de travailleurs dont les revenus augmenteraient selon les chiffres de QS.

Rappelons toutefois que de nombreux experts et commentateurs jugent que cette mesure nuirait gravement à l'économie québécoise. Rappelons aussi que l'Ontario a déjà augmenté le salaire minimum à 15$ de l'heure, et que la croissance économique ne semble pas avoir diminué dans cette province.

Le parti de gauche précise que les petites et moyennes entreprises dans le besoin ne seraient pas « laissées à elles-mêmes ». Un gouvernement solidaire investirait et 100 millions $ par année pendant 5 ans en subventions directes aux PME, aux organismes communautaires et aux entreprises du secteur agricole afin de les aider à s’adapter à la hausse des salaires.