Le milieu communautaire de la Beauce rencontre des candidats à l'élection

La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE) a invité les candidats aux élections provinciales à débatte des enjeux liés au milieu communautaire dans le cadre d’une rencontre qui s’est déroulée ce mardi 18 septembre à l’hôtel de ville de Beauceville.

Madame Diane Vincent, candidate pour Québec Solidaire en Beauce-Sud, Monsieur Luc Provençal, candidat pour la Coalition Avenir Québec en Beauce-Nord, Monsieur Samuel Poulin, candidat pour la Coalition Avenir Québec en Beauce-Sud, Monsieur Paul Busque, candidat au Parti libéral du Québec en Beauce-Sud, Madame Myriam Taschereau, candidate au Parti libéral du Québec en Beauce-Nord étaient présents lors de cet événement.

Plus d’une trentaine d’organismes en Beauce-Nord et Beauce-Sud étaient sur place afin d’obtenir l’information leur permettant de faire un choix plus éclairé le 1eroctobre prochain.

Les candidats avaient chacun 30 minutes pour parler de la place du communautaire en Beauce, de son avenir dans la communauté et des enjeux en lien avec la lutte à la pauvreté. Les candidats ont semblé sensibles à la réalité des organismes de la région et conscients du besoin de rehaussement du financement à la mission.

La CDC Beauce-Etchemins et ses membres ont été agréablement surpris de la reconnaissance des candidats qui ont tenu à souligner le travail essentiel des organismes dans la communauté beauceronne.