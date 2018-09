Dans Beauce-Nord et Beauce-Sud, la CAQ en avance en termes d'argent récolté

Dans les circonscriptions de Beauce-Nord et Beauce-Sud, la CAQ est en avance en termes d'argent récolté. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui le journal La Presse.

La CAQ est toutefois beaucoup plus en avance dans Beauce-Nord, où ses dons amassés totalisent 5795 $, par rapport aux 2040 $ amassés par le Parti libéral du Québec.

Dans Beauce-Sud, la « lutte monétaire » est beaucoup plus serrée comme on peut le constater plus bas. La CAQ n’a récolté que 150$ de plus que le PLQ dans cette circonscription (4150 $ pour la CAQ et 4000 $ pour le PLQ).

Rappelons que la loi électorale du Québec limite les dons à un parti à 100 $ par personne annuellement. En campagne électorale, le montant maximal est toutefois de 200$. La nouvelle loi électorale a été adoptée en 2013.

BEAUCE-NORD

PARTI ARGENT RÉCOLTÉ CAQ 5 795,00 $ PLQ 2 040,00 $ PQ 1 870,00 $ AUTRES 575,00 $ QS 316,64 $ TOTAL 10 596,64 $



BEAUCE-SUD