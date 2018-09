Le PLQ veut libéraliser davantage la vente d'alcool

Le Parti libéral a annoncé qu'il miserait sur la concurrence en libéralisant davantage la commercialisation des boissons alcooliques au Québec. Cette nouvelle survient suite à la publication du rapport analysant différents scénarios sur l’évolution du modèle d’affaires de la SAQ.

Dans un deuxième mandat, les libéraux voudraient élargir la gamme de produits disponibles en épicerie, excluant les spiritueux, tout en s’assurant de préserver l’équité et une saine concurrence entre les différentes acteurs de l’industrie.

Les libéraux voudraient ainsi f aciliter le commerce et la distribution des produits artisanaux du Québec et assouplir les règles sur l’embouteillage de vin au Québec. Ces mesures seraient censées permettre d’embouteiller et de commercialiser une plus grande variété de produits.

Fait intéressant : les libéraux voudraient aussi autoriser l'ouverture de magasins spécialisés pour les produits alcooliques provenant de l’importation privée ou de produits artisanaux québécois.

Les conclusions de l’étude appellent toutefois à la prudence et préconisent d’approfondir davantage les scénarios retenus afin de bien en définir les modalités de mise en œuvre ainsi que les impacts sur les consommateurs, l’industrie et la santé publique.