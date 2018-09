Philippe Couillard de passage en Beauce cet après-midi

Le premier ministre du Québec et chef du Parti libéral, Philippe Couillard, sera de passage cet après-midi dans les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud. Il s'arrêtera à Sainte-Marie et à Saint-Georges.

À 13 h 30, le premier ministre ira au Centre d'études collégiales de Sainte-Marie (Cégep Beauce-Appalaches). À 19 h, il participera à un souper militant au restaurant Boston Pizza de Saint-Georges.

C'est la deuxième fois dans cette campagne électorale que le chef du gouvernement effectue un passage dans la circonscription de Beauce-Sud. Le 30 août dernier, il avait visité le Centre de formation professionnelle Pozer en compagnie de Gertrude Bourdon.

Toutefois, précisons que le chef libéral en sera à sa quatrième visite en Beauce en trois tout au plus. Son rival, François Legault (Coalition avenir Québec), a fait cinq visites en trois mois dans la Beauce.