La CAQ annulera la hausse du prix des permis de chasse et pêche

François Legault s’est engagé hier à annuler la hausse du prix de certains permis de chasse et pêche imposée par le gouvernement libéral en 2015 et à revenir au tarif indexé dès le prochain budget.



Un gouvernement de la CAQ comblerait alors le manque à gagner afin d’assurer le financement des activités fauniques, notamment la surveillance du territoire par les agents de la faune. Le prix actuel des autres permis serait maintenu.



« Le gouvernement libéral a choisi de taxer davantage, entre 20 % et 40 % de plus, les chasseurs et les pêcheurs du Québec. Pendant quatre ans, les libéraux ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour aller chercher plus d’argent dans vos poches. Un gouvernement de la CAQ fera exactement l’inverse, on va remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois », a promis le chef de la CAQ.



Conséquence immédiate de cette hausse de prix, environ 50 000 permis de pêche en moins ont été vendus au Québec dans l’année qui a suivi. Un gouvernement de la CAQ corrigerait l’erreur libérale et annulerait la hausse qu’elle juge injustifiée du prix des permis de chasse et de pêche.



« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, il faut changer de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe pour battre les libéraux et former le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a exprimé François Legault.