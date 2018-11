Le Syndicat des enseignants de la Chaudière interpelle le premier ministre

À quelques jours des élections, des représentants du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière sont allés à la rencontre de Philippe Couillard afin de réclamer que l’éducation soit au cœur des engagements du Parti libéral du Québec. Ils l'ont fait alors que M. Couillard était de passage en Beauce hier.

Les enseignants veulent que les partis se prononcent sur leur situation et les enjeux qui les concernent. Les enseignants veulent assurer une composition de classe équilibrée et des services suffisants pour les élèves. Ils veulent aussi que leur autonomie professionnelle soit reconnue et que leur soit offerte une charge de travail respectueuse du personnel enseignant. Enfin, ils voudraient que les enseignants sont mieux rémunérés.

« Il est primordial d’améliorer le quotidien des enseignantes et enseignants du Québec qui ont une tâche trop lourde et de plus en plus complexe. Ils veulent qu’on parle de ce dont ils ont besoin pour améliorer leur travail au préscolaire, au primaire, au secondaire, à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes. L’éducation, c’est incontournable! », a expliqué Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière, tout en rappelant que son organisation ne fait pas de politique partisane.

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière est actif dans le mouvement Pour l’École Publique (PEP). L’objectif de ce mouvement initié par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) est de s’assurer que l’école publique soit au cœur des discussions pour toute la durée de la campagne électorale et à l’avant-plan des préoccupations du gouvernement que la population élira le 1er octobre prochain.

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière représente plus de 1500enseignantes et enseignants de tous les secteurs à l’emploi de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il est affilié à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).