Le maire de St-Georges félicite Samuel Poulin pour sa victoire

Le maire de Ville de Saint-Georges, Claude Morin, et les membres de son conseil ont tenu à féliciter le nouveau député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin.

M. Morin estime que M. Poulin s’est engagé à travailler « sur des projets forts importants pour le développement de notre ville et nous en sommes très heureux ».

« Parmi les dossiers prioritaires de la Ville, il y a le prolongement de l’autoroute, le projet de complexe sportif en partenariat avec la Commission scolaire et la construction d’une nouvelle caserne incendie. Nous souhaitons aussi la modernisation du régime fiscal des municipalités et une révision importante de la loi concernant les milieux humides », a affirmé M. Morin

Le maire de Ville de Saint-Georges a tenu également à saluer le travail du député sortant, M. Paul Busque. « M. Busque a permis de faire progresser des dossiers très rapidement dont notamment la réfection du mur de soutènement. Au nom des citoyens de Saint-Georges, nous l’en remercions », de mentionner le maire.

Rappelons que Claude Morin avait officiellement donné son appui à M. Busque durant la campagne.

Ville de Saint-Georges a aussi tenu à féliciter tous les candidats qui ont participé à la campagne dans la circonscription de Beauce-Sud. « Vous avez fait rayonner notre circonscription et la Ville de Saint-Georges. C’est tous ensemble que nous devons continuer de travailler avec cœur et détermination afin de poursuivre le développement de notre ville et de Beauce-Sud », de conclure M. Morin.