41 % de femmes élues au Québec : le RGFCA s'en réjouit

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) se réjouit du nombre record de femmes élues à l’Assemblée nationale. Une avancée de 12 % par rapport aux élections provinciales de 2012. Ce résultat n’est toutefois pas étonnant puisque la proportion des candidatures féminines n’avait jamais été aussi élevée avec 47 %.

Précisément pour la région Chaudière-Appalaches, les résultats sont d’autant plus intéressants avec 42 % de femmes élues. Sur sept circonscriptions, trois femmes remportent leur siège à l’Assemblée nationale, soit Marie-Ève Proulx (Côte-de-Sud), Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac) et Stéphanie Lachance (Bellechasse).

Karine Drolet, directrice générale au RGFCA, tient à féliciter ces trois femmes ainsi que toutes les candidates et candidats de leur engagement envers la région. « Nous avons hâte de rencontrer les élues et élus pour faire avancer les enjeux des femmes en Chaudière-Appalaches », affirme-t-elle.

La place des femmes dans les lieux décisionnels et consultatifs est un enjeu sur lequel travaille le RGFCA depuis plusieurs années. Ce travail est important pour les groupes de femmes de la région afin d’avoir une représentation équitable et égalitaire de la société.



Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches est un regroupement régional de groupes de femmes qui travaillent à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes. Il représente 23 groupes de femmes et des milliers de femmes en Chaudière-Appalaches.