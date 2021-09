Les conservateur désirent soutenir le projet du prolongement de l'autoroute 73

Le candidat conservateur pour la Beauce, Richard Lehoux, par voie de communiqué se réjouit que son parti désire soutenir en priorité le projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche jusque’à la frontière américaine.

En juin 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, avait réitéré sa promesse de soutenir ce projet. Ainsi, si aux élections fédérales, le Parti conservateur était élu, le chef promet également d’aider le provincial.

« Je me réjouis de savoir que mon parti sécurisera l’argent au fédéral pour mener à bien ce projet dont les Beaucerons et Beauceronnes parlent depuis longtemps. Comme celui-ci est d’ordre provincial, si Québec désire aller de l’avant avec le prolongement et qu’il veut que le Canada participe, il pourra compter sur un éventuel gouvernement conservateur pour agir en partenariat avec lui. Je suis excessivement content de cette annonce, considérant l’importance qu’aura cette voie pour le tourisme, mais aussi pour le transport de marchandises. Cela désenclavera la région et la fera découvrir plus facilement aux Américains et Américaines. Nous en avons bien besoin dans ces temps de relance économique », a mentionné M. Lehoux.