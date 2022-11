Relève agricole: une priorité pour le candidat Luc Provençal

Le candidat de la Coalition Avenir Québec et député sortant de Beauce-Nord, Luc Provençal, salue les engagements de sa formation politique pour le secteur agricole, en particulier en ce qui concerne la relève.

« Il est important de créer une relève dans le milieu agricole pour en assurer la pérennité. Soutenir les jeunes producteurs et leur donner les moyens de réussir, c’est une priorité pour moi », a indiqué M. Provençal par voie de communiqué de presse.

Jeudi, son chef, François Legault, a présenté sa vision pour préparer l’avenir de l'agriculture au Québec, qui comprend entre autres une bonification de 50 M$ du Fonds d’investissement pour la relève agricole, des sommes qui aideront à financer des achats à long terme, comme des terres agricoles.

La CAQ a également confirmé son intention de modifier la Loi sur les producteurs agricoles pour moduler les cotisations des producteurs à l’UPA afin de soutenir les petits producteurs et ceux en démarrage et ainsi, rendre ce système plus équitable.

« Nos producteurs agricoles occupent une place importante dans l’économie de Beauce-Nord. Ce sont de fiers entrepreneurs. Nos engagements démontrent l’importance que la CAQ accorde au monde agricole, à nos producteurs d’ici, et à l’achat local », a conclu Luc Provençal.