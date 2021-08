Une fin de semaine moins chaleureuse

Depuis une semaine, les Beaucerons tout comme tout le reste du Québec fondent sous la chaleur extrême. Ils seront heureux d’apprendre qu’ils auront un moment de répit durant cette fin de semaine.

Selon Environnement Canada, la masse d’air chaud et humide présente sur la région fera grimper le facteur humidex à 40 aujourd’hui. Heureusement, des températures près des normales saisonnières sont attendues pour la fin de semaine.

L’on annonce moins de 25 degrés pour les deux prochains jours. Malheureusement, ce ne sera qu’une courte pause, car la chaleur sera de retour dès lundi.

N’oubliez pas de continuer à vous hydrater, à rester le plus possible au frais et de vous servir des infrastructures aquatiques des villes pour vous rafraîchir.

EnBeauce.com se demande si vous appréciez la chaleur actuelle ou êtes-vous soulagé de revenir à des températures plus fraîches ?