L'agent Fréderic Grenier reçoit une médaille pour action méritoire

Le 26 mars 2019, un agent du poste de la MRC de Beauce-Sartigan, Frédéric Grenier a sauvé, avec son partenaire, une femme qui se faisait agressée.

Pour cet acte, on lui a remis le 27 septembre 2021 la médaille pour Action Méritoire.

C'est par vidéo-conférence et en présence du Capitaine Guy Cliche, responsable du Centre de service de St-Georges, le directeur général adjoint André Santerre que la remise s'est déroulée.

Évènement

Le 26 mars 2019, alors que M.Grenier travaillait en région éloignée, il reçoit l’appel d’une femme apeurée en crise. Ayant peu d’indices, l’agent et son partenaire arpentent les rues de la communauté à la recherche de cris de détresse.

Connaissant bien leur territoire et les résidents, les policiers se dirigent vers une résidence et par la fenêtre, aperçoivent une femme couchée sur le dos et un homme par-dessus qui semble s’en prendre à elle. Les policiers entrent rapidement et maitrisent l’homme qui tenait dans ses mains une arme blanche. La femme grièvement blessée, mais consciente est prise en charge par les patrouilleurs qui pratiquent les gestes nécessaires à sa survie. Elle fut transférée par avion à Montréal pour y recevoir les soins appropriés.

Grâce à l’intervention rapide des agents, cette femme a survécu à cette violente agression armée.