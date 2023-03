La Sûreté du Québec était sur les sentiers de motoneige

Un automobiliste a effectué une sortie de route et a terminé sa course sur le toit alors qu'il circulait sur l'autoroute 73 Sud, à hauteur du kilomètre 53, vers 17 h ce vendredi. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Nouvelle-Beauce et les ambulanciers du groupe Cambi sont donc intervenus à cette sortie direction ...