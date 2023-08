Incendie majeur à Saint-Georges: une victime dans un état critique

La Sûreté du Québec vient de rendre public le nom du motocycliste décédé hier, à la suite d'une collision sur la route 275 à Saint-Benjamin. Il s'agit de Marc Turcotte, 44 ans, et résident de Saint-Benjamin. La collision entre la moto et une voiture est survenue mercredi, vers 16 h 50, à l'intersection de la route 275 et du 13e rang. Le ...