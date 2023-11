Une première édition pour le Grand Bazar des Blagues

La Ligue d’improvisation de la Beauce et des régions environnantes (LIBRE) a présenté, ce mercredi 15 novembre, son tout premier Grand Bazar des Blagues.

Il s’agit d’un spectacle entièrement improvisé, livré dans une formule qui se démarque de la joute d’improvisation traditionnelle.

Ainsi, six improvisateurs et improvisatrices d’expérience ont accepté de se prêter au jeu pour relever les défis proposés par l’animateur Olivier Turcotte, tout en impliquant l’assistance. Il s’agit d’Élisabeth Lessard, Élodie Turcotte, Martin Mercier, William Lantagne, Yves Bernard et Daniel Fontaine.

« Le Grand Bazar des Blagues, c’est comme un concours de circuits au baseball, mais pour l’improvisation. C’est-à-dire qu’on place nos joueurs et nos joueuses dans les meilleures conditions concevables pour les aider à performer. On leur donne les coudées franches pour qu’ils nous livrent la soirée d’improvisation la plus spectaculaire possible », a expliqué l’organisateur et animateur de la soirée, Olivier Turcotte.

Directement inspiré de l'émission britannique et américaine « Whose Line Is It Anyway », ce nouveau spectacle laisse toute la place à l'expression du talent des participants à travers divers jeux et défis improvisés, sans avoir le côté compétition.

Cette première édition du Grand Bazar des Blagues de la LIBRE sera présentée le dimanche 26 novembre dès 19 h à la Buvette sur la 1re avenue à Saint-Georges.

L’entrée est gratuite et l’organisation accepte les contributions volontaires. Cet événement gratuit est organisé par des bénévoles d’improvisation en Beauce.

Pour rappel, depuis plus de 15 ans, la LIBRE rassemble la crème de l’improvisation théâtrale en Beauce pour présenter des soirées d’impro mettant en vedette le talent local.