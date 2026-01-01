Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Disparition

La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Martine Poulin

durée 09h05
7 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Martine Poulin, 84 ans, de Québec.  

Elle a été vue pour la dernière fois, le 6 janvier vers 15 h 30, dans une station-service située sur la route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle aurait aussi pu se trouver dans une autre station-service du Boulevard Wilfrid-Hamel à L’Ancienne-Lorette vers 02h10 dans la nuit du 6 au 7 janvier.

Elle aurait l’habitude de fréquenter des églises du secteur Limoilou. Elle se déplacerait à bord d’un Toyota Matrix 2011 bleu, immatriculé au Québec 530 EET.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.  

Description
Taille : 1,60 m (5 pi 3 po)
Poids : 55 kg (120 lb)
Cheveux : blanc
Yeux : brun
Particularité : porte des lunettes de vue.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau d’hiver bleu marin, un pantalon noir, des bottes noires et un sac à main noir.

Toute personne qui apercevrait Martine Poulin ou son véhicule est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette dame peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. -

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Stéphanie Lamoureux retrouvée saine et sauve

Publié hier à 8h30

Stéphanie Lamoureux retrouvée saine et sauve

Suite à l'appel à la population lancé le 4 janvier, la Sûreté du Québec avise que Stéphanie Lamoureux, 45 ans, de Lotbinière, a été localisée saine et sauve. Elle avait été vue pour la dernière fois vers la fin du mois de novembre.

LIRE LA SUITE
Incendie mortel à Sainte-Marguerite: le nom de la victime rendu public

Publié le 5 janvier 2026

Incendie mortel à Sainte-Marguerite: le nom de la victime rendu public

Le Service des communications du Bureau du coroner vient de rendre public le nom de la personne décédée dans l'incendie survenu le 28 décembre, dans une résidence du rang Saint-Georges, à Sainte-Marguerite. Il s’agit de Clément Rousseau, 69 ans, qui était l'occupant de la maison. Une investigation du coroner est en cours afin de déterminer les ...

LIRE LA SUITE
Saint-Georges: un incendie détruit une maison et un garage

Publié le 31 décembre 2025

Saint-Georges: un incendie détruit une maison et un garage

Un violent incendie a complètement ravagé un garage puis une résidence voisine située au 1325, 191e Rue à Saint-Georges, dans la soirée du mardi 30 décembre. Les pompiers du Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges ont été appelés sur les lieux vers 22 h. À leur arrivée, le garage était déjà en embrasement généralisé et le feu ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge