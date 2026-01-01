La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Martine Poulin, 84 ans, de Québec.

Elle a été vue pour la dernière fois, le 6 janvier vers 15 h 30, dans une station-service située sur la route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle aurait aussi pu se trouver dans une autre station-service du Boulevard Wilfrid-Hamel à L’Ancienne-Lorette vers 02h10 dans la nuit du 6 au 7 janvier.

Elle aurait l’habitude de fréquenter des églises du secteur Limoilou. Elle se déplacerait à bord d’un Toyota Matrix 2011 bleu, immatriculé au Québec 530 EET.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,60 m (5 pi 3 po)

Poids : 55 kg (120 lb)

Cheveux : blanc

Yeux : brun

Particularité : porte des lunettes de vue.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau d’hiver bleu marin, un pantalon noir, des bottes noires et un sac à main noir.

Toute personne qui apercevrait Martine Poulin ou son véhicule est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette dame peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. -