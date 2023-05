Documentaire sur le deuil : plus de 500 personnes touchées

Voir la galerie de photos

Thomas Thibodeau et Alysson Patry, en cinquième secondaire de la Polyvalente Saint-François, ont de quoi être fiers, car avec la présentation de leur documentaire sur le deuil le 16 février, ils sont parvenus à toucher plus de 500 personnes.

C’est dans le cadre de leur projet personnel et social de fin de programme qu’ils ont créé ce documentaire. Dans la journée, ils ont fait la présentation à des élèves de quatrième et cinquième secondaire pour ensuite le présenter au grand public en soirée.

« C’est certain qu’à la suite de notre présentation nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Moi et Thomas on a passé énormément d’heures à faire ce projet et qu’autant de gens nous soutiennent et qui sont venus visionner le documentaire ça nous a fait vraiment très plaisir », dit Alysson.

Soulagés d’avoir pu partager leur création finale, après autant d’heures de travail et de voir les belles réactions du public, ils ont l’impression que plusieurs personnes ont pu se reconnaître à travers les différents témoignages. Ils ont l’impression de pouvoir aider réellement les gens endeuillés.

On peut ainsi dire que les deux jeunes élèves sont parvenus à leur but premier qui était d’offrir des outils et de parler sans tabou de ce sujet sensible.

Pour entendre la réaction d'Alysson et Thomas à la suite de la présentation de Sans ta présence, visionnez notre entrevue vidéo.

Entrevue et photos faites par Jessy Pouliot.

Pour visionner le documentaire cliquez ici.