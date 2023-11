Championnat de patinage: une victoire spéciale pour Marie-Raphaële Lavoie

Originaire de Sainte-Marie, Marie-Raphaële Lavoie a participé, devant son public et sa famille, aux championnats de patinage artistique de la sous-section Québec qui se déroulait du 2 au 5 novembre.

La Mariveraine a remporté le titre de championne provinciale en catégorie senior lors de cette compétition.

« Avant la compétition, je m’étais donné comme objectif de patiner avec mon cœur et c’est exactement ce que j’ai fait », a lancé Marie-Raphaële lors d'une entrevue accordée à EnBeauce.com.

« J’ai eu beaucoup de plaisir lors de mes deux performances et c’est sans aucun doute ce qui m’a permis de patiner comme je l’ai fait. J’ai ressenti beaucoup de fébrilité lors de l’événement, mais c’est en bonne partie ce qui m’a donné une bonne dose d’énergie ».

L'histoire est belle, car Marie-Raphaële avait déjà été championne provinciale plus jeune. Aujourd'hui, elle complète son palmarès en étant dans sa ville natale, pour devenir la meilleure patineuse provinciale dans la plus importante des catégories.

« Je me sens choyée d’avoir pu patiner devant ma famille, mes amis et tous les gens qui étaient présents pour venir m’encourager. Je suis très fière de ce que j’ai accompli et ce fut un moment fort en émotion que je me souviendrai toujours… En plus à la maison! » a-t-elle conclu.

Pour la suite, Marie-Raphaële reprendra le chemin des compétitions en participant aux défis de patinage Canada, qui se dérouleront à Winnipeg, du 30 novembre au 3 décembre.