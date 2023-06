Equijustice Beauce reçoit une subvention de 21 500 $

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé octroyer une subvention de 21 500 $ à l'organisme Équijustice.

L'organisme pourra profiter de cette aide financière pour mettre davantage de l'avant son service de médiation citoyenne. Par ailleurs, un nouvel intervenant sera embauché afin de déployer à plus grande échelle, le service de médiation citoyenne en engageant, formant et accompagnant des méditeurs bénévoles.

« L'octroi de cette subvention est une très bonne nouvelle. Cette initiative qui vise à faire connaître les services juridiques dans la région, et donc à les rendre plus accessibles, sera bénéfique pour toute la communauté. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des intervenants dévoués et impliqués comme ceux d'Équijustice Beauce », a ajouté le député, Luc Provençal.

Cette aide financière est devenue possible grâce au Fonds Accès Justice, et est octroyée dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Pour rappel, Equijustice Beauce est un organisme qui a pour mission de développer une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion des difficultés qu’elles vivent et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs différences.