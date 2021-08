La Ville de Saint-Georges annonce qu’elle procédera à l’ouverture de ses trois jeux d’eau ce vendredi 28 mai.

Il s’agit de ceux du parc Veilleux sur l’avenue de la Chaudière, du parc Poulin, sur la 10e Avenue dans le secteur est, et du parc de l’Érablière accessible via la 85e Rue et la 87e Rue.

Les jeux d’eau seront ouverts de 8 h à 21 h et la Ville rappelle, les règles de la santé publique devront être respectées, notamment la distanciation sociale de deux mètres.