Plus de 7,2 M $ de permis de construction émis en juin

La Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 157 permis de construction et rénovation au cours du mois de juin dernier, ce qui générera des investissements de 7 286 662 $.

Le plus important permis autorisé permettra l’agrandissement du bâtiment principal du concessionnaire Subaru situé au 8030, boulevard Lacroix. Le projet, qui permettra d’ajouter une surface de 4000 pieds carrés, nécessitera un investissement d'un million de dollars.

D’autre part, le Cégep Beauce-Appalaches investira 298 000 $ afin de rénover un mur extérieur de l’aile A.

Premier semestre 2022

Après les 6 premiers mois de l’année 2022, le Service d’urbanisme a autorisé des travaux pour 66,7 M$ soit une baisse de 18,1 M$ versus la même période l’année dernière. Cette baisse s’explique en raison de l’important projet de complexe multisport autorisé l’année dernière au coût de 30,4 M$. Si on excluait ce projet, la Ville de Saint-Georges enregistrerait une hausse de ses investissements de quelque 12 M$.

Si l’on décortique par secteur d’activités, on note des hausses de 5,3 M$ dans le secteur industriel, 4,9 M$ au niveau commercial, 2,9 M$ dans la catégorie unifamiliale et d'un million dans le secteur agricole. On constate en contrepartie une baisse de 32,8 M$ au niveau institutionnel.

Ajoutons que des permis autorisés en 2022, ceux-ci permettront l’ajout de 129 unités de logement.