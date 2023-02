MRC des Etchemins: plus de 1,6 M$ en soutien aux entreprises et organisations du territoire

Tout au long de l'année 2022, la MRC des Etchemins a soutenu financièrement 92 entreprises et organisations du territoire par l’entremise des subventions et prêts totalisant plus de 1 600 000 $.

Ces sommes ont généré des investissements de la part du milieu de plus de 11 000 000 $ et permis la création ou le maintien de 185 emplois sur le territoire.

« Le territoire des Etchemins rayonne grâce à la diversification économique et aux projets dynamiques de nos gens d’affaires et nos organisations. Ces investissements effectués dans les nombreux secteurs d’activité témoignent du véritable portrait économique de la MRC et du potentiel de développement possible pour des promoteurs », a déclaré le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Lac-Etchemin, monsieur Camil Turmel.

L’équipe du Service de développement économique de la MRC a effectué de nombreuses interventions visant à épauler la communauté d’affaires grâce à son offre en matière de soutien technique et de conseils stratégiques. Les soutiens financiers octroyés par la MRC des Etchemins l’ont été principalement sous forme de subventions non remboursables dans le cadre du Plan de relance économique, de la Politique de soutien aux entreprises, de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie et de l’Entente de développement culturel. Des prêts ont également été octroyés dans le cadre du Fonds local d’investissement.

Des actions significatives

En plus de ces investissements, le Service de développement économique de la MRC a entamé de nouvelles actions en 2022.

Parmi celles-ci, notons la diffusion mensuelle d’un bulletin économique électronique, la participation à la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins pour faire la promotion de l’attractivité du territoire et une collaboration dans l’organisation de deux Rendez-vous d’affaires Desjardins. Ces deux événements ont d’ailleurs rejoint 172 participants provenant du territoire des Etchemins.

Des projets à venir

Au cours de la prochaine année, l’équipe du développement économique de la MRC des Etchemins prévoit accroître sa présence sur le terrain. En effet, les conseillers iront à la rencontre des gens d’affaires et organisations pour leur présenter l’éventail des services et programmes disponibles.

À la suite du sondage réalisé en 2022 sur les préoccupations et les besoins des gens d’affaires et des organisations du territoire, le Service mettra également en œuvre un plan d’action visant notamment à bonifier son panier de services afin de mieux outiller les acteurs du milieu dans leurs projets.