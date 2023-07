Un nouveau véhicule d'urgence à Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s'est dotée d'un nouveau camion d'urgence au sein de son Service de Sécurité Incendie (SSI). Le précédent véhicule avait atteint sa durée de vie utile.

L'engin, acquis au coût de 483 863 $, a été fabriqué par les Industries Lafleur de Sorel-Tracy. La municipalité a bénéficié d'une subvention de 100 000 $ du gouvernement du Québec pour l'achat.

Avec ce nouveau camion, le SSI de Saint-Joseph-de-Beauce pourra désormais compter sur un fourgon multifonctionnel muni d'une tour d'éclairage, de luminaires à DEL, d'un treuil d'une capacité de 12 000 livres, d'une toile escamotable servant d'abri et d'une génératrice alimentée par le bloc-moteur. Le véhicule contient aussi les équipements de désincarcération (dont de nouvelles pinces autonomes à batterie achetées en novembre dernier), de sauvetage technique et de protection en cas de déversement de matières dangereuses.

Ce véhicule sera également le nouveau poste de commandement lors d'incendie ou d'inondation, ainsi que l'unité d'urgence lors d'événement de grande envergure. « Ce véhicule fait sur mesure est le fruit d’un travail d’équipe entre les pompiers et les officiers, et sous la responsabilité des deux directeurs adjoints soit Stéphane Voyer et Guy Lessard. Les équipements nécessaires lors d’interventions sont maintenant intégrés au véhicule d'urgence, ce qui permet aux pompiers d'être prêts à intervenir de manière efficace et optimale lors de sinistres, » a déclaré Alain Busque, directeur du SSI.

Cette nouvelle unité a été acquise dans le but de remplacer l'unité d'urgence 25 qui était arrivée en fin de vie. Les habitants pourront la découvrir dans les prochains mois, lors d'activités de loisirs ou de prévention.

Avec la collaboration de Sylvio Morin et Jessy Pouliot.