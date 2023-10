Élections municipales 2025: un vote par internet à Saint-Georges?

Lors du conseil de ville de ce mardi 10 octobre, la Ville de Saint-Georges a autorisé la construction d'immeubles de 20 logements et plus dans la 120e rue. En effet, les conseillers ont validé une autorisation permettant la construction d'immeubles de maximum quatre étages et 15 mètres de hauteur. Ces derniers devraient pouvoir accueillir plus ...