Saint-Honoré: l'exposition agricole est démarrée!

C'est ce mercredi 17 h 30 que se sont rassemblées des personnalités politiques de la région, journalistes et citoyens fiers de Saint-Honoré-de-Shenley pour amorcer la 57e exposition agricole.

Les députés Samuel Poulin et Richard Lehoux étaient présents, de même que les préfets Jonathan V. Bolduc et Dany Quirion. Les maires et mairesses de nombreuses municipalités se sont également déplacés pour assister aux débuts de ce traditionnel événement beauceron.

Le maire de la municipalité et préfet de la MRC de Beauce-Sartigan Dany Quirion a d'ailleurs mis en valeur l'évolution du succès de cette tradition. Le passé rendait autrefois l'activité contingente, mais le succès de cette organisation ne fait plus de doute, désormais.

« Il y a dix ans, on se demandait d'une année à l'autre s'il y aurait une exposition agricole. On a connu financièrement des moments difficiles dans ces années. Aujourd'hui, on ne se pause plus cette question, on se demande plutôt quoi faire l'année suivante pour toujours diversifier l'expo », a mentionné le maire Quirion.

Pour démarrer les festivités, une soirée bingo était organisée à l'aréna local. La salle était comble pour l'activité, ce qui démarre bien ces jours de fête à Saint-Honoré.

La journée de jeudi démarre à 9 h, avec l'entrée des animaux. De 12 h à 18 h, les chevaux font leur entrée pour le concours et le jugement final se fera en soirée. Louis T sera également présent pour animer un Souper-Spectacle.

Le vendredi mettra en vedette la culture et le jugement de chevaux lourds. Un concours d'attelage et un spectacle de Maxime Landry font partie du programme de samedi.

Des sculptures d'arbres à la tronçonneuse et le le second concours d'attelage font partie des propositions pour clôturer la présente édition.

Pour de plus amples informations, visitez le site web de Saint-Honoré-de-Shenley.