Sainte-Marie: avis d'ébullition dès aujourd'hui

Des travaux de nature urgente au niveau de la conduite principale d’alimentation en eau potable seront effectués à Sainte-Marie dès aujourd'hui entrainant un avis d'ébullition à partir de 15 h.

Ces travaux ont lieux en prévision de la reconstruction en 2024, du ponceau du ruisseau Dupuis, situé sur le boulevard Taschereau Sud. Ils auront comme conséquence de compromettre temporairement l’alimentation du réservoir principal Saint-Joseph le temps d’une journée. De ce fait, par mesure préventive, il est demandé aux citoyen·ne·s desservi·e·s par le réseau d’aqueduc municipal de restreindre au maximum la consommation en eau potable pendant la journée. À la suite de ces travaux, un avis d’ébullition entrera en vigueur.

À moins d’avis contraire de la Ville, certains secteurs ne seront pas visés par l’avis d’ébullition.

L'avis d'ébullition entrera en vigueur à partir de 15 h et ce, jusqu'à la levée. Il faut prévoir une durée minimale de 48 h.

Notons que l’eau destinée à être bue ou à préparer des aliments (ex. : fruits et légumes, cubes de glace, lavage de dents, préparation de lait maternisé, etc.) doit être portée à ébullition durant une minute pour en éliminer tous les organismes pathogènes.

Lorsque les tests se seront révélés conformes aux exigences, l’avis d’ébullition sera levé. L’information relative à la levée de l’avis d’ébullition sera diffusée sur les ondes de O 101.5, sur la page Facebook (Meta) ainsi que sur le site Internet de la Ville.