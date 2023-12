Taxes foncières à Beauceville: un compte plus élevé de 4,03%

En se faisant élire comme maire de Saint-Victor en 2013, Jonathan V Bolduc a réalisé l’un de ses rêves d’enfant. « Ça remonte au plus loin que je me souvienne. J’étais tout petit et je souhaitais être dans le municipal. J’avais des petites autos avec des amis, des blocs Lego et j’avais ma ville où j’étais maire. Puis à un moment donné on regarde ...