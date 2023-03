Trois refuges animaliers beaucerons soulèvent une problématique concernant les chats errants

Trois refuges animaliers de la Beauce se sont associés pour écrire une lettre ouverte concernant une problématique de chats errants dans la région. Nous la reproduisons ici dans son intégralité.

Mesdames et Messieurs les élu.e.s,

Comme nous, vous avez constaté et pris conscience du grand nombre de chats errants dans la région de la Beauce. Vous comprenez maintenant la réalité des refuges éthiques, en soi, c’est une bonne nouvelle. Souhaitant depuis tant d’années, un meilleur sort à ces pauvres bêtes, nous demandons que le service animalier en place prenne ses responsabilités. En effet, à notre grande surprise, leur procédure est de référer les gens vers des 'petits refuges' du coin, car ils sont à pleine capacité. Cette façon d’agir est un manquement à leur engagement envers vous, les municipalités, avec lesquelles ce service animalier est lié contractuellement. Ce n’est certes pas aux citoyens à trouver des solutions, vous en conviendrez.

Acceptez-vous vraiment cette façon de faire? Fermez-vous les yeux volontairement?

L’heure est maintenant à l’action, il est urgent que vous, les élu(e)s agissiez. Ces pauvres bêtes sont laissées à elles-mêmes. Comprenez bien que le but n’est pas de sauver tous les animaux errants, loin de nous cette idée, mais laisser un animal souffrir est inacceptable.

Comment une fourrière privée peut donner un service en ayant 97 municipalités, sans vétérinaire…posez-vous la question…

La situation est alarmante, il est important que vous compreniez que ces petits refuges n’ont ni la place, ni les ressources pour accueillir tous ces animaux dans le besoin; résultat : moins nous les récupérons plus ils se reproduisent.

Bien qu’elle ne soit plus ouverte au public, la Société protectrice des animaux Beauce-Etchemin a toujours continué à chercher une solution accessible et légale pour contrer le problème de la reproduction féline, qui est hors de contrôle. La SPA Beauce-Etchemin a même proposé à certaines municipalités et à la gestion animalière en place son aide et ses ressources, mais ces dernières ont refusé.



Nous ne pourrons pas nous en sortir sans rendre la stérilisation des chats obligatoire.

C’est maintenant que nous avons besoin de vous, ne nous laisser pas tomber.

Nous sommes la voix de tous ces chats… Nous vous demandons de nous entendre.

Tous ensemble nous pouvons y parvenir… Nous sommes donc en attente de solutions de votre part.



Un cœur sur patte, Le plaisir des Moustachus, Refuge Ami-Maux et la SPA Beauce-Etchemin.