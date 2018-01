Le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Ne l'oublie pas ! »

Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause qui a lieu aujourd'hui, mercredi le 31 janvier, partout au pays, notre collègue journaliste du réseau Néomédia.com Vaudreuil-Soulanges, Jessica Brisson, a rédigé un texte dans le but d'aider ceux qui souffrent en silence. En voici l'intégralité.

À lire également :

« Aujourd'hui, il devrait faire beau à l'extérieur, mais peut-être que dans ta tête, dans ton coeur, il fait noir. Tu sais, j'ai remarqué la petite larme cachée dans ton sourire. J'ai reconnu ce sourire tremblotant, tu sais pourquoi ? Je porte le même. Ce sourire si lourd à porter que tes joues commencent à manquer de force pour le soutenir, je porte le même.

Tu as l'impression d'être seul à avoir ce sourire, mais non, je porte le même modèle. Ce sourire trop lourd n'est pas une édition limitée. Pour une fois, avoue que ça fait du bien de ne pas être unique.

Si parfois tu te sens vide d'émotions, si tu as l’impression que ton monde s’écroule et que tu n’arrive pas à bouger, dis toi que tu n'es pas seul. Ce vide, pourtant si lourd, m'a habitée aussi et revient parfois me hanter. Si ton corps te fait mal, si ta tête tourne sans arrêt, si tes muscles sont endoloris, ta mâchoire crispée et qu'à chaque respiration tu as l'impression de te préparer au plongeon de 100 mètres, je te comprends.

Si tu as le mal du pays, même dans ta ville natale, ne t'en fais pas, c'est normal. Si tu es perdu et as l'impression que le monde tourne trop vite, prend le temps de t'arrêter. J'ai moi aussi eu le mal du pays dans ma propre maison. Il n'y a pas si longtemps, j'ai emprunté le chemin de gravier que la vie a dessiné devant moi. J'ai tombé, mais je me suis aussi relevée.

Si on te dit que le temps arrange les choses, de prendre du temps pour toi ou de laisser au temps le temps de faire son travail, mais que toi tu as perdu espoir en ce temps, c'est normal.

Si aujourd'hui je te raconte tout ça, c'est pour te dire que tu n'es pas seul à souffrir en silence et que tu n'as pas à vivre ainsi. Aujourd'hui, demain, ou quand le coeur t'en dira, pose un pied sur le chemin de gravier devant toi. Non, ce n'est pas le chemin que tu t'étais imaginé pour ta vie. C'est un petit détour, c'est vrai, mais crois-moi, la vue est splendide de l'autre côté.

À vous qui lisez ceci, si vous reconnaissez quelqu'un qui vit dans la noirceur, tendez lui la main, et guidez cette personne tranquillement sur sa nouvelle route. Si vous ne savez pas quoi dire à cette personne, ne vous en faites pas, les mots sont bien souvent inutiles. Un geste, un sourire, un texto peut faire toute une différence.

Le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Ne l'oublie pas ! »

Précisons que pour chaque message texte, appel mobile, appel interurbain ou tweet avec le mot-clic #BellCause, ou encore pour chaque utilisation du filtre Snapchat et Facebook lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 0,05 $ pour des initiatives en santé mentale.

Le but de la journée est d'augmenter les dons à un plus grand nombre de programmes qui aident les Canadiens à vivre avec la maladie mentale et à éliminer les préjugés dont souffrent les personnes atteintes.