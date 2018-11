OPINION | Claude Morin, un maire partisan qui fait de mauvais calculs

Le maire de St-Georges est très actif en politique. Mais pas seulement en politique municipale. Durant la dernière campagne électorale provinciale, Claude Morin s’est illustré en soutenant le candidat défait du Parti libéral, Paul Busque. Dorénavant, contre Maxime Bernier, Claude Morin appuie Richard Lehoux du Parti conservateur du Canada. Une bonne stratégie pour faire valoir les intérêts de la ville ?

Claude Morin semble vraiment apprécier la politique fédérale et provinciale. Ancien député de l’ADQ (2007-2008), la politique semble l’exciter au plus au point…. Au point où il semble incapable de ne pas prendre position lors d’une campagne électorale. Lors de la dernière campagne électorale québécoise, le maire de Ville St-Georges est apparu dans un certain nombre de publicités partisanes aux côtés du député défait.

L’appui du maire à Paul Busque, le candidat défait

Questionné à ce sujet par notre quotidien, Claude Morin avait d’abord nié l’évidence, affirmant qu’il « appuyait tout le monde ». Mais ultérieurement, le maire de Ville St-Georges avait été forcé d’admettre qu’il appuyait bel et bien le candidat libéral. Dans une entrevue accordée à la radio du Cool FM 103.5, il avait fini par admettre, du bout des lèvres, qu’il appuyait bien M. Busque.

Questionné par EnBeauce.com, l’ex-premier ministre du Québec, Philippe Couillard, avait lui-même admis, sans aucune gêne et devant les médias nationaux, que le maire de St-Georges appuyait son candidat. C’était à l’occasion d’une conférence de presse à l’usine du Spécialiste du bardeau de cèdre, à Saint-Prosper. Quelques jours seulement avant l’élection.

Comme nous le savons, dans Beauce-Sud, ce n’est pas Paul Busque qui a été élu le 1er octobre dernier, mais bien le jeune Samuel Poulin de la CAQ. Ce dernier a récolté 62,6 % des appuis dans la circonscription. Quant à lui, Busque a seulement récolté 20,8% des appuis, arrivant devant la candidate solidaire, Diane Vincent (5,79 %).

Dès les prochains mois, Claude Morin devra donc travailler avec un député qu’il n’a pas appuyé, ce qui démarre fort mal une bonne collaboration. D’autant plus que des tensions existaient déjà entre les deux hommes avant même le déclenchement de la campagne électorale. Une dernière campagne durant laquelle ces tensions ont été exacerbées.

Un autre appui risqué

Mais Claude Morin ne semble pas du tout avoir appris de ses erreurs. Car voilà qu'il appuie dorénavant Richard Lehoux, le candidat du Parti conservateur dans la circonscription fédérale de Beauce. Lorsque le chef du PC est venu présenter son candidat samedi dernier à St-Elzéar, Claude Morin était présent, allant jusqu’à monter sur scène pour poser avec son nouveau candidat devant les photographes et les caméramans.

En appuyant M. Lehoux, le maire de Ville St-Georges se retrouve évidemment à désavouer Maxime Bernier, un député encore très populaire, qui en plus, est maintenant le chef d’un grand parti fédéral. Une formation politique qui pourrait rapidement se tailler une véritable place dans le paysage politique canadien. Est-ce vraiment stratégique de se mettre à dos une telle personnalité ?

Interrogé par EnBeauce.com en marge d’un conseil municipal, M. Morin avait d’ailleurs vertement critiqué Maxime Bernier, qu’il perçoit comme un député absent et déconnecté de sa base régionale. Il faut dire que le maire s’était déjà présenté contre lui au niveau fédéral, ici même en 2011. M. Morin est peut-être un homme de convictions, mais il doit encore travailler avec M. Bernier sur des dossiers très importants. Une situation qui pourrait se répéter dans l’avenir.

Bien évidemment – je tiens à le reformuler –, il n’est pas interdit pour Claude Morin d’avoir des opinions politiques et de les émettre publiquement de temps à autre. Nous vivons en démocratie et c’est très bien ainsi.

Par contre, en tant que maire, ses choix partisans demeurent très questionnables, dans la mesure où ils peuvent compromettre l’évolution de dossiers auxquels tiennent beaucoup les citoyens. En agissant de la sorte, Claude Morin finira par bousiller les bonnes relations de St-Georges avec des acteurs politiques qui ont le pouvoir de faire avancer la Beauce.