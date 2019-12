«White Christmas» est encore la chanson de Noël préférée

Sans grande surprise, White Christmas, du crooner et acteur américain Bing Crosby, demeure la chanson de Noël préférée pour 29% des personnes qui ont répondu au sondage d'EnBeauce.com de la semaine dernière.

Cet hymne, qui est maintenant ancré dans les traditions nord-américaines du temps des Fêtes, a été créée par Crosby en décembre 1941, à l’occasion de son émission de radio The Kraft Music Hall, sur les ondes de NBC. Le single s'est écoulé à plus de 50 millions d'exemplaires, ce qui signifie qu'il s'agit du titre le plus vendu de tous les temps à travers le monde.

Plusieurs autres interprètes ont repris la chanson mais l'air, maintenant classique, demeure irrémédiablement collé à son auteur et interprète initial.

Bing Crosby a connu un autre succès commercial de Noël en 1982 en duo avec le rocker britannique David Bowie alors que les deux chanteurs se relancent en contrepoint de deux mélodies avec Peace on Earth/Little Drummer Boy. Un duel à écouter sur You Tube.

C'est le 23 décembre du groupe québécois Beau Dommage qui arrive en 2e position avec 26,9% du vote suivi de très près par le Minuit chrétien de Fernand Gignac et 20,1% des appuis.

Le titre 23 décembre se trouve sur le tout premier album de Beau Dommage, sorti en 1973, et qui comprend des succès comme Le Géant Beaupré, Ginette, Tous les palmiers et Chinatown. C'est le premier groupe à avoir chanté l'urbanité montréalaise.

Quant à Fernand Gignac, il a été difficile de retrouver le moment précis où il a enregistré son Minuit chrétien pour la première fois, possiblement en milieu des années 1970. Il a repris la chanson systématiquement sur tous les albums de Noël qu'il a publiés par la suite durant sa carrière qui a duré plus de 50 ans.

Noël à Jérusalem, par Mario Pelchat, est paru sur l'album Noël Gospel en 2004. La pièce est une composition paroles et musique de Jacques Dumarny et Enrico Macias et interprétée par Macias lui-même avant que Pelchat en fasse sa propre livraison. Dans notre sondage, la chanson a obtenu 14,5% des votes.

Enfin, le Joyeux Noël de Ginette Reno ferme la marche avec 9,5% des répondants qui la considèrent comme leur chanson préférée du 25 décembre. La pièce est sortie sur l'album du même nom en 1967.

Répondez à la question de la semaine:

Payez-vous pour votre souper/party de Noël au travail?

Les résultats du sondage la semaine prochaine sur EnBeauce.com