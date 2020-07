COVID-19: une tendance majoritaire vers la vaccination

Une étude participative de Statistique Canada sur la volonté des Canadiens d’obtenir un vaccin contre la COVID-19 révèle que près de 70% des répondants seraient « très susceptibles » de se faire vacciner volontairement lorsque le produit sera disponible.

La collecte de données révèle aussi q'un peu plus d'un participant sur 10 a indiqué qu’il était peu probable (4,1 %) ou très peu probable (7,9 %) qu’il se fasse vacciner contre la COVID-19.

Les résultats de cette étude ont été tirés de la série de données de Statistique Canada sur l’approche participative à la collecte de données, intitulée Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens : Confiance à l’égard des autres.

Ainsi, du 26 mai au 8 juin, plus de 36 000 participants ont volontairement rempli ce questionnaire en ligne qui portait sur le niveau de confiance des Canadiens dans le gouvernement, les entreprises et les autres, et sur leurs opinions concernant la réouverture des lieux de travail et des espaces publics.

Le niveau de confiance que les personnes accordent aux décideurs politiques et aux autorités de santé publique a été associé à leur volonté de s’engager dans des mesures de santé publique comme la vaccination.

À cet égard, environ 7 participants sur 10 ayant indiqué que l’on peut faire confiance à la plupart des gens, étaient très susceptibles de recevoir un vaccin contre la COVID-19 lorsqu’il sera disponible, contre 6 participants sur 10 ayant indiqué que l’on ne peut pas faire confiance à la plupart des gens (70,7 % et 60,6 %, respectivement).

Plus des trois quarts des participants à l’initiative prêts à recevoir le vaccin avaient un niveau de confiance élevé à l’égard du gouvernement fédéral alors que près des trois quarts (73,6 %) des participants avaient ce même niveau à l’égard des autorités de santé publique provinciales ou territoriales.

Les lecteurs doivent noter que l’approche participative ne repose pas sur un plan de sondage s’appuyant sur un échantillonnage probabiliste. Par conséquent, les résultats ne peuvent pas être appliqués à l’ensemble de la population canadienne.