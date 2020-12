Les acériculteurs dénoncent la Stratégie nationale de production de bois

Voici l'intégralité d'un communiqué des Producteurs et productrices acéricoles du Québec en réponse à la Stratégie nationale de production de bois annoncée le 16 décembre dernier par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Pierre Dufour.

« C'est avec stupéfaction que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont pris connaissance des éléments de la Stratégie nationale de production de bois, présentée le 16 décembre dernier par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), M. Pierre Dufour. Cette stratégie, qui se targue de vouloir relancer l'économie en doublant la récolte forestière d'ici 2080, ne tient pas compte d'une économie propre au Québec, réellement durable, soit celle de l'économie du sirop d'érable.

Veut-on encore de l'acériculture au Québec ?

La question se pose, car comme le souligne l'Ordre des ingénieurs forestiers qui s'est exprimé aussi par voie de communiqué, « il semble que le MFFP désire accentuer le virage valeur en mettant l'emphase sur les analyses de rentabilité des opérations forestières ». Mais qu'en est-il du capital forestier et du développement acéricole québécois? Sommes-nous en train de dilapider davantage nos érablières, richesses naturelles, pour fournir en bois de qualité les usines de sciage qui manquent visiblement d'approvisionnement ?

Aucun mot sur l'acériculture dans la stratégie du MFFP

Le fait est que la stratégie du MFFP ne semble même pas considérer nos forêts feuillues. Avec la nouvelle stratégie, l'érable et son sirop ne sont pas du tout pris en compte, encore moins considérés à leur juste potentiel. Ni le mot « acéricole » ou « jardinage » n'est présent dans la stratégie du MFFP.

Concrètement, l'approche sylvicole actuellement observée sur le terrain semble mettre définitivement de côté les coupes de jardinage acérico-forestier et mise sur des approches de coupes nommées à « diamètre financier » où l'on coupe arbitrairement les plus gros arbres au détriment d'une conservation du capital forestier sur le long terme. L'approche sylvicole n'est pas orientée vers la production d'arbres de haute qualité. Un érable doit croître 40 ans avant qu'on puisse l'entailler pour récolter sa sève et en faire du sirop d'érable !

Le Québec doit refuser cette approche !

Cette approche de coupe ne semble pas du tout compatible avec un objectif de production soutenue pour les érablières. Selon les PPAQ, elle s'apparente davantage à une coupe d'écrémage qu'à un traitement sylvicole.

Il n'y a pas d'efforts pour conserver le potentiel acéricole, ni pour régénérer les arbres à maturité. En outre, l'approche envisagée n'est pas orientée vers la création d'un peuplement résiduel pour assurer un rendement soutenu et produire des arbres de haute qualité.

« Le Québec doit refuser cette approche qui menace notamment un fleuron de l'industrie québécoise qui existe depuis plus de 100 ans : l'acériculture. En ce qui a trait au potentiel futur, la moitié des entailles non actuellement exploitées se retrouve en terres publiques. Il faut protéger cette richesse pour conserver notre leadership mondial de l'érable. Si on ne le fait pas, ce sont nos voisins qui vont développer », martèle M. Serge Beaulieu, président des PPAQ.

Les PPAQ demandent au MFFP de démontrer comment la Stratégie de production de bois pourra assurer le développement acéricole du Québec en cohabitation avec la production de bois de qualité.

Le Québec, premier producteur de sirop d'érable

Le Québec produit 72 % du sirop d'érable mondial et compte bien se développer à vitesse grand V dans les prochaines années. Depuis 20 ans, 11 millions d'entailles ont été ajoutées sur le territoire pour approvisionner les marchés mondiaux de l'érable, ce qui porte à 48 millions le nombre d'entailles total au Québec dont 18 % en terres publiques. Plus de 85 % de la production est exportée, ce qui rapporte énormément à l'économie du Québec. Le sirop d'érable au Québec, c'est 12 000 emplois et trois quarts de milliards sur le produit intérieur brut (PIB) canadien ».



Notons que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont pour mission d'assurer la promotion des intérêts des acériculteurs et acéricultrices du Québec.