Une fête du Canada « réflexive » pour 45% des répondants

Près de 45% des répondants au sondage-maison d'EnBeauce.com sur le sort de la fête du Canada n'estiment pas nécessaire d'annuler les célébrations du premier juillet en regard de la découverte des restes d’enfants autochtones.

Ceux-ci croient cependant que l'occasion est bonne pour entamer une réflexion sur la place des Premières Nations au pays.

Par ailleurs, 20,8% des réponses reçues prônent l'annulation des célébrations, car « c'est un pas nécessaire vers la réconciliation » avec les communautés autochtones.

Ils sont presqu'autant de répondants (16,2%) à dire le contraire puisque « c'est du passé et il faut regarder vers l'avant. »

Enfin, l'affaire est sans importance pour 19,1% des sondés qui ne soulignent pas la Jour de la Confédération.

Message de Justin Trudeau

Par ailleurs, voici un extrait du message livré aujourd'hui par le premier ministre Justin Trudeau, sur la question des communautés autochtones:

« Les horribles découvertes des restes de centaines d'enfants sur les sites d'anciens pensionnats en Colombie-Britannique et en Saskatchewan nous ont encouragés, à juste titre, à réfléchir aux manquements historiques de notre pays et aux injustices qui persistent envers les peuples autochtones et beaucoup d'autres personnes au Canada. En tant que Canadiens, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes au sujet de notre passé. Nous devons également reconnaître qu'ici, au Canada, certaines personnes ne se sentent toujours pas en sécurité lorsqu'elles parcourent les rues de leur communauté. Il y a encore des gens qui n'ont pas accès aux mêmes possibilités que les autres et qui sont victimes de discrimination et de racisme systémique au quotidien.

« Nous ne pouvons pas changer le passé. Cependant, pour tracer une voie nouvelle et meilleure vers l'avenir, nous devons avoir la ferme volonté de confronter ces vérités. Ensemble, nous avons un long chemin à parcourir afin de rectifier nos torts envers les peuples autochtones. Mais si chacun de nous promet d'accomplir le travail nécessaire - et si nous sommes guidés par ces valeurs fondamentales que sont l'ardeur au travail, la bienveillance, la résilience et le respect - nous pouvons parvenir à la réconciliation et bâtir un Canada meilleur pour tous. »