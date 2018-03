26 000 $ du gouvernement québécois pour des projets familiaux

La ministre Dominique Vien a annoncé une aide financière de 26 000 $ pour des municipalités de la région de la Chaudière-Appalaches pour des projets pour les familles.

Parmi les municipalités de la région, Saint-Lambert-de-Lauzon recevra 5000 $ pour l’élaboration de sa politique familiale et la Municipalité de la Paroisse de Saint-Camille-de-Lellis qui va recevoir 5250 $ pour la mise à jour de la politique familiale.

« L’aide financière accordée permettra à ces municipalités de mettre à jour ou d’élaborer leur politique familiale. Je suis fière que la région de la Chaudière-Appalaches adopte de telles politiques. Ces initiatives témoignent de leur volonté réelle d’investir dans l’avenir des collectivités. C’est une bonne nouvelle pour les familles de la Chaudière-Appalaches », a commenté la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

« Améliorer la qualité de vie des familles québécoises est une priorité pour notre gouvernement. C’est pourquoi nous sommes heureux d’appuyer les initiatives de plus de 50 municipalités et MRC qui souhaitent créer un environnement favorable au développement des enfants et au mieux-être des familles. Ces projets permettront de mieux répondre aux besoins des familles en favorisant l’adaptation de leur milieu de vie », a noté le ministre de la Famille, Luc Fortin.

Parmi les autres municipalités, notons Tourville (5250 $) et Saint-Adalbert (5250 $) ainsi que la Paroisse de Sainte-Louise (5250 $).

À ce jour, 803 municipalités et 35 MRC se sont dotées d’une politique familiale municipale ou sont en voie de le faire.