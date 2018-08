Une aide financière gouvernementale pour Sainte-Marguerite

Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui que les sinistrés du village de Brome et de la municipalité de Sainte-Marguerite sont maintenant admissibles au Programme d'aide financière spécifique relatif aux pluies abondantes et aux vents violents survenus les 29 et 30 octobre 2017 dans des municipalités du Québec.

À lire également :

Le Programme d'aide financière spécifique relatif aux pluies abondantes et aux vents violents survenus les 29 et 30 octobre 2017 dans des municipalités du Québec vise à soutenir les municipalités, leurs citoyens et les entreprises qui ont été victimes du sinistre ainsi que les organismes ayant prêté aide et assistance.

Ce programme constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages aux résidences principales et aux infrastructures municipales essentielles qui ne peuvent être couverts par une assurance.

« Lorsqu'un sinistre survient, il est important avant tout d'assurer la sécurité de la population. C'est pourquoi le gouvernement a autorisé ce soutien financier pour aider les municipalités et leurs citoyens touchés », a affirmé Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.



Le programme peut également servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes occasionnées par la mise en place de mesures préventives temporaires, de mesures d'intervention ou de mesures de rétablissement.