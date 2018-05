Le gouvernement du Québec investit plus de 6,4 M$ dans la Chaudière-Appalaches

Afin de rehausser l'attractivité de la région de la Chaudière-Appalaches et d'enrichir l'offre touristique du Québec, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de plus de 6,4 millions de dollars qui a pour but de soutenir la réalisation de deux projets touristiques à Thetford Mines. Ces initiatives totalisent des investissements de plus de 14,8 millions de dollars dans la région.

À lire également :

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le député de Lotbinière-Frontenac, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, en compagnie du président de La Cache du Domaine, M. Guy Roy, et de la directrice générale du Boisé du Domaine, Mme Carole-Anne Martel.

De cette somme, une aide financière de 2 610 000 $ sous forme de prêt est allouée à La Cache du Domaine pour un agrandissement du complexe hôtelier permettant un accès intérieur au nouveau Noah Spa du Domaine. Ce prêt est accordé dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT). Investissement Québec accorde à son tour un prêt de 1 250 000 $ à même ses fonds propres pour la réalisation de ce projet.

À cela s'ajoute un montant de 2 550 000 $ accordé au Boisé du Domaine, pour la création d'un village de chalets locatifs, d'un terrain de camping 4 étoiles ouvert toute l'année, d'un centre d'escalade régional et d'un relais pour les sports d'hiver. Cette aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme.

« Le gouvernement du Québec est heureux d'encourager la croissance des entreprises du secteur touristique québécois qui, en plus de maintenir et de créer de l'emploi, dynamisent l'économie du Québec. Ces projets d'agrandissement du complexe hôtelier haut de gamme qu'est La Cache du Domaine et de création d'un nouveau terrain de camping 4 étoiles au Boisé du Domaine permettront d'attirer davantage de visiteurs dans la région que ce soit pour des activités de villégiature ou pour les affaires. Ces produits compétitifs et distinctifs favoriseront la structuration de l'offre touristique québécoise, ce qui est une excellente chose pour renforcer la notoriété de notre destination. » - Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les projets annoncés ont une portée importante pour Thetford Mines ainsi que pour toute la région, où le tourisme est un secteur économique d'importance. En répondant aux besoins d'hébergement dans la région, ces projets permettront d'accueillir plus de visiteurs qui pourront prolonger leur séjour et profiter de l'offre touristique locale et régionale. Je suis fier du travail accompli par les promoteurs qui, grâce à leur savoir-faire et à leur implication dans leur milieu, font rayonner la région. » - Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le projet de La Cache du Domaine vise à ajouter 32 unités d'hébergement pour offrir 88 chambres et suites 4 étoiles. Cet agrandissement répondra notamment aux besoins du nouveau centre d'affaires et de congrès de Thetford Mines et permettra la création d'un passage entre l'hôtel et le Noah Spa du Domaine situé à proximité.

L'initiative du Boisé du Domaine consiste à créer un terrain de camping 4 étoiles de 120 emplacements trois services (dont 40 saisonniers), à aménager 20 emplacements de camping sauvage, à installer 3 chalets d'envergure avec vue imprenable sur le bassin nautique du Domaine Option Nature, 10 chalets en nature et 10 hébergements en prêt-à-camper (glamping), à aménager une plage publique et à construire un bâtiment multifonctionnel (accueil, relais quatre saisons, centre régional d'escalade).

Le PADAT vise à stimuler les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec, à permettre d'assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec et à stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Le PADAT permet d'appuyer les projets liés aux stratégies de développement touristique du ministère du Tourisme, apportant ainsi sa contribution à l'atteinte des objectifs énoncés au Plan d'action 2016-2020 - Appuyer les entreprises, enrichir les régions, soit des recettes touristiques totalisant 18,9 G$ en 2020; un accroissement du nombre d'emplois équivalant à 50 000 d'ici 2020.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.