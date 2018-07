Plus de 1,1 M $ dans la Chaudière-Appalaches pour attirer et retenir des personnes immigrantes

Dans le but d'attirer et d'assurer l'établissement durable d'un grand nombre de personnes immigrantes dans la région de la Chaudière-Appalaches, le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 1 138 000 $ à dix organismes de la région.

Le soutien financier annoncé par la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, au nom du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. David Heurtel, fait notamment suite aux engagements pris par le gouvernement du Québec dans le cadre du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination.

Comme le Québec vit sa plus forte croissance économique en 15 ans, connaît un faible taux de chômage et que 1,3 million d'emplois seront à pourvoir d'ici 10 ans, l'immigration s'avère une des solutions pour soutenir le développement économique des entreprises et assurer le développement des collectivités du Québec.

« Voir autant d'organismes mobilisés pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes travaillant de concert pour favoriser le développement socioéconomique de la région est inspirant. La création et le déploiement de mesures d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, adaptées aux réalités régionales, par des organismes qui ont démontré leur savoir-faire permettent de mieux répondre aux besoins des entreprises d'ici et au défi de la pénurie de main-d'œuvre », a affirmé Dominique Vien, ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse.

« Cet investissement important favorise la concertation des élus municipaux, des organismes d'intégration et des entreprises et va permettre d'attirer et de retenir cette main-d'œuvre issue de la diversité en région, dans un contexte où le Québec fait face à un important besoin de main-d'œuvre. Par leurs actions, ces partenaires concrétisent la vision d'avenir pour le Québec, celle d'une société francophone et inclusive qui vise une plus grande prospérité en s'appuyant sur l'immigration et la contribution des personnes immigrantes et de celles issues de la diversité. » - David Heurtel, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et député de Viau

Faits saillants

L'aide financière octroyée aujourd'hui dans le Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) totalise 974 136 $ et permettra notamment de soutenir des projets : issus de la mobilisation et de la concertation locale pour l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre immigrante en région; pour mieux cerner les besoins du milieu et les actions à entreprendre pour attirer un plus grand nombre de personnes immigrantes et assurer leur établissement durable; qui visent à inciter les clientèles peu jointes par les services de francisation à suivre des cours de français à temps partiel.

L'aide financière octroyée dans le cadre du Programme Soutien à la mission totalise 163 952 $ et permet au MIDI d'aider financièrement les organismes communautaires partenaires qui s'inscrivent dans la réalisation de sa mission. Cet investissement permettra de soutenir 10 organismes partenaires du MIDI dans la région :